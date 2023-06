An diese Steinmole wurde der Mann gedrückt und musste von den Einsatzkräften gerettet werden. Foto: Arne Jappe up-down up-down Sturm sorgt für raue See Windstärke 6 bei Gremersdorf: Einsatzkräfte und Passanten retten Mann aus Ostsee Von Arne Jappe | 26.06.2023, 18:08 Uhr

Das war leichtsinnig: Am Montagnachmittag war ein Mann zum Schwimmen in die aufbrausende Ostsee gegangen. An der Küste der Gemeinde Gremersdorf wurde er gegen eine Steinmole gedrückt. Er wurde von der Feuerwehr, dem Rettungsdienstmit Hilfe von Passanten gerettet.