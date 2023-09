2. Eutiner Hitchcock Days Wie Schauspieler und Zuschauer dank Hitchcock die Kontrolle verloren Von Claudia Resthöft | 10.09.2023, 15:01 Uhr Wussten oft selbst nicht, was sie auf der Bühne erwartete: (v.l.) Simon, Theo, Isabell und Gwen. Foto: Claudia Resthöft up-down up-down

Was die Schauspieler des Improvisationstheaters „Szenenexpress“ auf der Bühne taten, lag zu großen Teilen in der Hand der Zuschauer. Das sorgte für so manch kuriose Situation.