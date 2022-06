Wie geht es weiter mit den Feuerwehren der Gemeinde Bosau? FOTO: Michael Gründel up-down up-down Streit um Feuerwehrpläne in Bosau Gemeindevertreter kritisieren immer noch fehlende Informationen Von Michael Kuhr | 26.06.2022, 12:30 Uhr

An der Entscheidung des gemeindlichen Bauausschusses zum Aufstellungsbeschluss zum Bau eines neuen Feuerwehrhauses in Liensfeld entzündete sich eine Diskussion um die Zukunft der Feuerwehren in der Gemeinde Bosau. Auch Gemeindevertreter fühlen sich von Bürgermeister und Gemeindewehrführer nicht mitgenommen.