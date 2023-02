Die pädagogischen Fachkräfte Carina Kohrt, Janina Riedel und Silke Jensen freuten sich mit den Mädchen und Jungen in Görnitz über viele Ideen, was man alles mit der Zeitung – außer lesen – machen kann. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Besuch von drei ZiKiTa-Gruppen in Plön Wenn Mäuse im Görnitzer Wald von Füchsen und Igeln gefüttert werden Von Michael Kuhr | 28.02.2023, 15:09 Uhr

„Zeitung in der Kindertagesstätte“ heißt das Projekt des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages, das über den Ostholsteiner Anzeiger auch in die Kitas der Region transportiert wird. Gestern besuchte OHA-Redakteur Michael Kuhr das Regenbogenhaus und eine Waldgruppe in Grebin-Görnitz.