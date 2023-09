Weissenhäuser Strand Toggo Tour 2023: Jannik Freestyle, Spongebob und weitere Stars laden ein Von Ostholsteiner Anzeiger | 20.09.2023, 12:52 Uhr Zur Super-RTL-Toggo-Tour werden zahlreiche Gäste erwartet: Auch Influencer Jannik Freestyle zeigt seine Fußballtricks und gibt Autogramme. Foto: SuperRTL GP up-down up-down

Es wird ein Fest für die junge Generation: Die Toggo Tour ist zum Abschluss der Deutschlandtournee an diesem Wochenende in Weissenhäuser Strand. Was die Besucher neben Youtube-Star Jannik Freestyle und DSDS-Halbfinalist Daniele Puccia erwarten dürfen.