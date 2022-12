Foto: Helmut Schröder Wieder im Edeka-Markt Hutzfeld Kinder-Wünsche zu Weihnachten sind am „Wunschbaun“ abrufbar Von Helmut Schröder | 01.12.2022, 18:05 Uhr

Es ist eine gute Tradition, in Hutzfeld einen Weihnachts-Wunsch-Baum für Kinder aufzustellen, denen es nicht so gut geht. In diesen Tagen ist so ein leuchtender Tannenbaum wieder im Edeka-Markt von Julia Voigt in Hutzfeld aufgestellt worden. Wer hat diese schöne Initiative gestartet?