Ob Windsurfen, Stand-up-Paddling oder Katamaran-Segeln: Wer schon einmal mit dieser oder jener Wassersport-Art geliebäugelt hat, aber bislang noch keine Gelegenheit hatte, sie auszuprobieren, kann dies nun nachholen – viel Wassersport zum Ausprobieren wartet vom 25. bis 27. August auf die Besucher der „Waves & Soul Beach Tour“ am Ostsee-Strand von Pelzerhaken.

Doch nicht nur sportlich geht es zu: „Am Strand wartet ein chilliges Setting mit sommerlichem Wohlfühlcharakter auf die Gäste, die es sich in Hängematten, Liegestühlen und auf Strandsesseln gemütlich machen können“, sagt Doris Wilmer-Huperz, Sprecherin der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht (Talb).

Der Strand in Pelzerhaken soll zur sommerlichem Wohlfühloase werden. Foto: Talb

Lichterketten und Food-Trucks sollen die Veranstaltung dekorativ abrunden und dafür sorgen, „dass keine Wünsche an einen entspannten Sommertag am Strand und auf der Ostsee offenbleiben“, so Wilmer-Huperz. Die Veranstaltung ist zudem barrierearm ausgelegt: Große Strandmatten sollen dafür sorgen, dass auch Rollstuhlfahrer daran teilnehmen können.

Täglich Programm ab 9 Uhr

Jeder Tag der „Waves & Soul Beach Tour“ startet um 9 Uhr mit einer Runde Beach-Yoga. Am Freitag und Sonntag wird jeweils um 15 Uhr Stand-up-Paddling-Yoga und Mediation auf der Ostsee angeboten; am Samstag findet um 15 Uhr Floating-Fitness statt. Von Freitag bis Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr lädt die „Mach-Bar“ aus Lübeck dazu ein, gemeinsam in einem Pavillonzelt unter Anleitung kreative Unikate für Zuhause zu basteln.

Über den ganzen Tag verteilt laden viele kostenfreie Schnupperkurse in den Sportarten Windsurfen, Wingsurfen, Stand-up-Paddling und Opti- oder Katamaran-Segeln auf die Wellen ein. Jeweils um 10.30 Uhr gibt es an allen drei Tagen einen speziellen Surfkurs für Menschen mit Sehbehinderung. Am Sonntagnachmittag endet die „Waves & Soul Beach Tour“ mit einer Beachworld-Challenge.

Mehr Informationen: Im Überblicke: Kostenfreie Wassersport-Angebote an drei Tagen größer als Größer als Zeichen Kostenfreie Schnupperkurse am Freitag und Samstag: Windsurf: 11, 12.30, 14 und 15.30 Uhr Optimist-Segeln: 11.15, 12.45, 14.15 und 15.45 Uhr Wingsurf: 11.30, 13, 14.30 und 16 Uhr Katamaran-Segeln: 11.45, 13.15, 14.45 und 16.15 Uhr Schnupperkurse am Sonntag: Windsurf: 11, 12.30 und 14 Uhr Optimist-Segeln: 11.15, 12.45 und 14.15 Uhr Wingsurf: 11.30, 13 und 14.30 Uhr Katamaran-Segeln: 11.45, 13.15 und 14.45 Uhr Beachworld-Challenge: 15.30 Uhr Alle Schnupperkurs-Angebote sind kostenfrei. Alle Teilnehmer müssen sich allerdings vorab im Info- und Anmeldezelt anmelden und registrieren sowie sicher schwimmen können.

An jedem Eventtag gibt’s eine Beachparty

Doch damit nicht genug – es gibt auch die passende Musik zu dem Strand-Event: Am Freitagabend, 25. August, will „Hafenklang“ von 18 bis 23 Uhr für einen chilligen Clubsound am Strand sorgen. Am Samstag, 26. August, steht DJ Mikki mal nicht in einem Club auf Ibizza, sondern mit seiner riesigen Vinyl-Sammlung (House, Garage bis hin zu Electro-House) an den Turntables am Strand von Pelzerhaken. Und am Sonntagnachmittag treten „Friedrich & Wiesenhütter“ auf.