Bürgermeister Adrianus Boonekamp (mitte) ehrte Klaus-Peter Börner (v.l.), Linda Elberfeld (vorn links), Ursel Wolgast (vorn rechts) und übergab stellvertretend der Mutter Friederike von Henna Grüllich die Auszeichnung für ihre Leistungen beim Neujahrsempfang. Foto: Constanze Emde up-down up-down Neujahrsempfang Süsel 2023 Erneuerbare Energien, Kitas, Schulen und Grundstücke: Was Süsel 2023 plant Von Constanze Emde | 22.01.2023, 15:38 Uhr

Süsels Bürgermeister Adrianus Boonekamp macht deutlich, was Süsel im neuen Jahr erreichen will. Doch ohne Engagement und Fördermittel mit realistischen Fristen sei das nicht schaffbar, so Boonekamp in Richtung Bundes- und Landtagsabgeordneten.