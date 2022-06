Sven Radestock (52) möchte Eutins neuer Bürgermeister werden. Er ist der erste eigene Kandidat, den die Grünen bei einer Bürgermeisterwahl in Ostholsteins Kreisstadt ins Rennen schicken. FOTO: privat Bürgermeisterwahl Eutin 2022 Warum Sven Radestock (Grüne) Eutins Bürgermeister werden will Von Constanze Emde | 10.06.2022, 15:51 Uhr

Sven Radestock (52) hat die Hälfte seines Lebens in Eutin verbracht, bis es ihn berufsbedingt nach Neumünster zog, wo er nicht nur Stadtteilvorsteher in Einfeld wurde, sondern auch Fraktionsvorsitzender der Grünen. Er mag es, Menschen für Kommunalpolitik zu begeistern. Was nun in Eutin am dringlichsten sei und weshalb es ihn zurück in seine Heimatstadt zieht.