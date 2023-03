Alexandra Ehlers vom Landesfrauenrat Schleswig-Holstein (li.) und Eutins Gleichstellungsbeauftragte Sarah Fatum (re.) wollen mehr Frauen für die Kommunalpolitik gewinnen. Foto: Claudia Resthöft up-down up-down Gleichberechtigung in der Kommunalpolitik Weshalb so wenig Frauen in der Politik sind und wo sie zu finden wären Von Claudia Resthöft | 27.03.2023, 08:49 Uhr

Sarah Fatum, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Eutin, will mehr Frauen in die Kommunalpolitik bringen. Was die Parteien dafür tun müssen, damit sich mehr Frauen engagieren.