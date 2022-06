Wegen eines brennenden Mülleimers musste ein Großaufgebot an Rettungskräften im Wiesenhof in Neustadt anrücken. FOTO: Tim Oelbermann via www.imago-images.de up-down up-down Großeinsatz in Neustadt Evakuierung bei Ameos: Wieder Feuer im Patientenzimmer Von Constanze Emde | 25.06.2022, 14:36 Uhr

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war Samstagmorgen zur Pflegeeinrichtung in Neustadt gerufen worden. In einem Patientenzimmer brannte es. Eine Mitarbeiterin musste mit leichter Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.