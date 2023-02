Vernissage am 21. Februar um 18 Uhr Wanderausstellung „Cap Arcona“ im Neustädter „Zeittor“-Museum Von oha | 20.02.2023, 11:14 Uhr

Eine Wanderausstellung macht vom 25. Februar bis 2. April 2023 im Neustädter „Zeittor“-Museum Station. Mit dem Titel „Cap Arcona. Erinnern an ein Verbrechen“ geht es um die Erinnerung an ein schlimmes Verbrechen in Neustadt.