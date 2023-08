Der Eutiner Unternehmer und Gastronom Christoph Müller trat zweimal im vergangenen Jahr zur Bürgermeisterwahl an – und er würde, so seine Worte, auch ein drittes Mal „zur Verfügung stehen“, wenn wiedergewählt werden müsste. Ob das der Fall ist, entscheidet das Verwaltungsgericht in Schleswig. Wie der aktuelle Stand ist.

Foto: Constanze Emde up-down up-down