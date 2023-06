Der ehrenamtlich tätige Arno Mittelmeyer hat Menschen aus Bad Schwartau am Informationsstand zum Thema nachhaltige Nutzung von Wasser beraten. Foto: Marc Gater/VSR-Gewässerschutz e.V. up-down up-down Klimawandel, Starkregen, Dürre So hilft ein Verein in Bad Schwartau Gartenbesitzern beim Wassersparen Von oha/mik | 27.06.2023, 06:12 Uhr

Immer noch fließt viel zu viel Regenwasser an unseren Regentonnen vorbei in die Kanalisation und in die Klärwerke. Mit einer Wasseranalyse ihres Brunnenwassers und Beratung zum nachhaltigen Umgang mit Wasser unterstützte der VSR-Gewässerschutz 43 Gartenbesitzer aus Bad Schwartau.