Foto: Bernd Schröder Betroffen: Hotels in Lübeck und Ostholstein Mietbetrüger „Volker Borchard“ in Eckernförde gefasst und in Bremen schon wieder aktiv Von Michael Kuhr | 13.07.2023, 11:32 Uhr

Ein mutmaßlicher 62-jähriger Einmietbetrüger hatte sich auch im „Hamburger Hof“ in Neustadt und der „Alten Straßenmeisterei“ in Eutin Übernachtungen erschlichen und die Hotelschlüssel gestohlen. Jetzt wurde er in Eckernförde gefasst, soll sich aber schon wieder eingemietet haben – diesmal in Bremen.