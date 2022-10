Diese Eiche wächst seit Jahrzehnten schräg aus der Böschung am Hofteich in Mönchneversdorf. Jetzt kamen Zweifel an ihrer Standfestigkeit auf. Laut Beschluss der Schönwalder Gemeindevertretung soll sie zusammen mit anderen Bäumen gefällt werden.

Foto: Marc Dobkowitz up-down up-down