Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Lübeck geflogen. Foto: Feuerwehr Scharbeutz Christoph 12 im Einsatz Unfall bei Baumfällarbeiten in Scharbeutz: Mann fällt zehn Meter in die Tiefe Von Arne Peters | 28.01.2023, 17:58 Uhr

Ein Mann ist am Sonnabend, 28. Januar, bei Baumfällarbeiten in Scharbeutz aus dem Arbeitskorb einer Hebebühne in die Tiefe gestürzt. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.