Auch unter der Woche ist der Reisemobilpark Eutiner See gut besucht. 18 Fahrzeuge stehen hier. FOTO: Paul Niklaus Stahnke Stellplatz an der Oldenburger Landstraße Was zieht die Menschen mit dem Wohnmobil nach Eutin? Von Paul Niklaus Stahnke | 10.06.2022, 08:35 Uhr

Wir haben uns im Reisemobilpark Eutiner See umgehört, was die Menschen dazu bewegt, in Eutin Station zu machen. See und Schlosspark bekommen durchweg Bestnoten, doch die Urlauber haben auch Kritik zu äußern.