Personalmangel in der Pflege sowie im Klinikbereich wurde nicht zuletzt in der Pandemie deutlich. Die Angst, die Situation würde sich zuspitzen, wenn ungeimpfte Fachkräfte nicht mehr arbeiten dürften, erfüllte sich in Ostholstein nicht. Das Gesundheitsamt habe individuelle Lösungen gefunden.

