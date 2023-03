Nicht viel blieb nach dem Unfall von dem Baum an der Straße Tremskamp übrig. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Fahrerflucht in Bad Schwartau Unfall in Tremskamp: 25-Jähriger „fällt“ Baum mit Audi A4 Avant Von Alexander Steenbeck | 28.03.2023, 14:37 Uhr | Update vor 20 Min.

Die Polizei in Bad Schwartau gibt Einblick in die Unfallfahrt des jungen Mannes, die an einem Baum in der Straße Tremskamp endete.