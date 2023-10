Zwei Verletzte, zwei demolierte Autos und eine Vollsperrung der Autobahn 1 in beide Richtungen: Das waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf Höhe der Anschlussstelle Pansdorf ereignete.

Nach Polizeiangaben fuhr ein 21-Jähriger aus dem Kreis Plön mit seinem Ford Fiesta auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Fehmarn, als er aus unbekannten Gründen auf den rechten Fahrstreifen geriet und dort einen Lübecker BMW touchierte. „Als der 38 Jahre alte Fiesta-Fahrer gegenlenkte, kollidierten beide Autos mit der rechten Leitplanke“, sagte Claudia Struck, Sprecherin der Polizeidirektion Lübeck. Anschließend sei es zu einem erneuten Zusammenstoß zwischen den Unfallbeteiligten gekommen, worauf der Ford sich überschlagen habe und letztlich einige Meter weiter auf dem Dach liegen geblieben sei. Der BMW sei infolge des Aufpralls in die Mittelschutzplanke gerutscht.

Beide Fahrer kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe eine Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialfirma erforderlich.

Vollsperrung in beide Richtungen

Während der Unfallaufnahme war die Autobahn in beide Fahrtrichtungen für eine halbe Stunde voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Norden wurde ab 17 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Um 19.45 Uhr wurde die Fahrbahn nach Beendigung der Bergungs- und Aufräumarbeiten wieder freigegeben. Die Beamten des Polizei Autobahn- und Bezirksrevieres Scharbeutz ermitteln nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.