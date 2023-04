Gleich vier Motorradfahrer kollidierten in Warnsdorf. Polizei und Rettungskräfte mussten zur Unfallstelle ausrücken. Foto: Fotostand/Reiss via www.imago-images.de up-down up-down Unfall in der Gemeinde Ratekau Warnsdorf: Vier Motorrad-Fahrer stoßen zusammen – zwei Verletzte Von Alexander Steenbeck | 24.04.2023, 14:43 Uhr

Vier Biker kollidieren an Fußgängerüberweg in der Fuchsbergstraße in Warnsdorf. Die Ermittler geben Einblick in das Unfallgeschehen und die -ursache. Welche Tipps die Polizei Bikern zum sicheren Saisonstart gibt.