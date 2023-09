Schwerer Unfall am frühen Mittwochnachmittag in Sereetz: Gegen 14.45 Uhr stießen in der Schwartauer Straße zwei Fahrzeuge zusammen – ein Mann und eine Frau wurden dabei verletzt.

Lesen Sie auch Unfall im Stadtteil Buntekuh Lübeck: Mädchen in Ziegelstraße angefahren – Polizei sucht Autofahrer

Der Unfall hatte sich ereignet, als die 49-jährige Ostholsteinerin mit ihrem Suzuki Alto auf den Parkplatz eines Grundstücks abbiegen wollte. Ein aus Richtung Dänischburger Landstraße kommender 62-Jähriger konnte seinen Seat Toledo nicht mehr rechtzeitig abbremsen – es kam zum Zusammenstoß.

9000 Euro Schaden durch Unfall

Beide Autofahrer wurden durch den Aufprall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 63-jährige Beifahrerin im Seat blieb unverletzt. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von rund 9000 Euro. Die Straße musste für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Neben zwei Streifenwagen der Polizei waren auch zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.

Die Polizeistation Ratekau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. In diesem Verfahren muss sich die 49-jährige Ostholsteinerin nun verantworten.