Zwischen Groß Parin und Hornsdorf ist es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Ein 18-Jähriger hatte in einer Kurve die Kontrolle über seinen Corsa verloren und war in einen Graben gerutscht.

Das Unglück hatte sich gegen 6.25 Uhr in der Straße Pariner Berg ereignet. Über den Notruf wurde der Leitstelle gemeldet, dass der junge Mann im Fahrzeug eingeklemmt sei. Die Freiwilligen Feuerwehren Groß Parin und Bad Schwartau-Rensefeld sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt wurden zur Unfallstelle entsandt.

Die rund 20 Rettungskräfte waren mit zahlreichen Fahrzeugen zur Unfallstelle ausgerückt.

Doch Glück im Unglück: Der 18-Jährige wurde entgegen ersten Befürchtungen nicht eingeklemmt. Nachdem die Feuerwehr mit technischem Gerät die Beifahrertür geöffnet hatte, konnte er mithilfe der Einsatzkräfte eigenständig aus dem Fahrzeug klettern und anschließend vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Sanitäter brachten den 18-Jährigen, der beim Unfall leicht verletzt wurde, anschließend in eine Klinik.

Ins Schleudern geraten

Unterdessen hatte die Polizei mit ersten Ermittlungen zum Unfallhergang begonnen. Demnach war der 18-Jährige mit seinem Opel aus Richtung Horsdorf kommend erst in den rechten Grünstreifen geraten, hatte den Corsa dann zurück auf die Fahrbahn gelenkt, war jedoch ins Schleudern geraten und letztlich in den gegenüberliegenden Straßengraben gerutscht. Dort blieb der Opel entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrerseite im dichten Bewuchs hängen.

Der stark beschädigte Kleinwagen wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt. Die Straße Pariner Berg war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde voll gesperrt.