Gleich zwei Blutproben musste ein 19-Jähriger abgeben, nachdem er in der Nacht zu Sonntag einen Unfall mit seinem Mercedes in Fissau hatte. Gegen 2 Uhr nachts war der Mann auf der Dorfstraße in Richtung Sielbecker Landstraße unterwegs.

Vermutlich führte eine Kombination aus Alkohol und nicht angepasster Fahrweise dazu, dass der Ostholsteiner an der Ecke Sielbecker Landstraße über den Kantstein fuhr und von der Fahrbahn abkam. Dabei überfuhr er mit seinem „ML“ das dortige Verkehrsschild „Fußgängerweg“ und streifte zwei Bäume, heißt es im Polizeibericht. Durch diesen Zusammenstoß habe sich das Auto gedreht und einen Laternenmast gerammt. Schließlich sei das Fahrzeug auf die Seite gekippt und in der Sielbecker Landstraße liegengeblieben.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Foto: Feuerwehr Eutin

Der Fahrer wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt und befreite sich selbst aus dem Unfallwagen. Vorsorglich wurde er zur Untersuchung in die Eutiner Ameos-Klinik gebracht. Dort wurden im nach Angaben von Polizeisprecherin Claudia Struck im Abstand von rund 30 Minuten zwei Blutproben abgenommen. So soll überprüft werden, ob der Fahrer vor oder nach dem Unfall Alkohol getrunken hatte.

Führerschein wurde beschlagnahmt

Mit den Ergebnissen rechnet Struck in etwa zwei Wochen. Bis dahin wird gegen den 19-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Genusses alkoholischer Getränke ermittelt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Während der Aufräumarbeiten war die Sielbecker Landstraße für rund vier Stunden voll gesperrt. Foto: Feuerwehr Eutin

Die herbeigerufene Feuerwehr war mit insgesamt 18 Einsatzkräften aus Fissau-Sibbersdorf und Eutin vor Ort und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Zur Straßenreinigung wurde eine Fachfirma aus Lübeck angefordert, die beschädigte Straßenlaterne wurde noch in der Nacht von der Feuerwehr und den Eutiner Stadtwerken abgebaut.

Nachbar versorgte die Feuerwehr mit Kaffee

Der Gesamtschaden am Mercedes, den Bäumen, der Laterne und durch die Aufräumkosten betragen laut Claudia Struck rund 50.000 Euro. Insgesamt zogen sich die Aufräumarbeiten bis 6 Uhr hin, die Sielbecker Landstraße war während dieser Zeit voll gesperrt. „Besonderen Dank richten wir an einen Nachbarn, der uns in der Zeit, in der wir auf den Abschlepper warteten, mit heißem Kaffee versorgte“, betont Florian Lips, Sprecher der Eutiner Feuerwehr.