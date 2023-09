Bei einem Unfall in Ahrensbök wurden am Donnerstagmorgen die beiden Insassen eines Pkw schwer verletzt. Gegen 8 Uhr war der graue Skoda auf der Kreuzung Mösberg/Noerre-Alslev-Ring mit einem Lkw zusammengestoßen.

Der Lkw war auf dem Noerre-Alslev-Ring in Richtung B432 unterwegs. Nach Polizeiangaben kreuzte der Skoda, der aus der Straße Mösberg kam, unvermittelt seinen Weg. Es kam zur Kollision. Der 87-jährige Fahrer des Skoda und seine 84 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Lkw blieb trotz schwerer Schäden an seinem Fahrzeug unverletzt.

Aufräumarbeiten dauern eine Stunde

Der Skoda wurde bei dem Unfall vollkommen zerstört, der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert. Nach dem Unfall musste der Noerre-Alslev-Ring für eine Stunde voll gesperrt werden – erst dann waren die Aufräumarbeiten abgeschlossen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.