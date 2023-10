Das hätte auch ganz anders ausgehen können: Die Fahrerseite vom polnischen Transporter ist verkeilt mit dem Ende vom Schwerlasttransporter. Die Fahrerkabine ist stark eingedrückt und zahlreiche Glassplitter liegen auf der Straße. Alle vier Personen darin bleiben unverletzt.

Laut Polizei hätte sich der Schwerlasttransport nur mit einer Polizeibegleitung in Bewegung setzen dürfen, dies wurde aber augenscheinlich missachtet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt, so dass die Polizei den Scherlasttransport noch bis zum nächsten Rastplatz auf der Autobahn begleitete. Wie es zu dem Unfall kam und wieso der Transport sich ohne Polizeibegleitung in Bewegung gesetzt hat, dies ermittelt nun die Polizei.

Der polnische Transporter wird vom Ende des Windradturms getroffen, mehrere Meter mitgeschleift und kommt dann zum Stehen. Foto: Arne Jappe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Doch von vorn: Es ist schon dunkel am Montagabend. Der Schwertransport, bestehend aus zwei Sattelzügen, setzte sich aus dem etwa sieben Kilometer entfernten Christianstal bei Göhl in Richtung Autobahn in Bewegung. Er hatte dort alte und nicht mehr genutzte Windkraftanlagen aufgeladen. Ein Absicherungsfahrzeug fuhr vorne weg, dahinter die beiden Schwerlasttransporte mit einem Windradturm und weitere Teile der Windkraftanlage plus zwei weitere Absicherungsfahrzeuge. Dann das Unglück in der letzten Kurve vor der Autobahn. In der Holsteiner Straße geht es um eine scharfe Rechtskurve. Auf der Gegenfahrbahn hält ein polnischer Transporter den nötigen Abstand zum Schwerlasttransporter. Doch dann kommt es zum Unfall, der Transporter wird vom Ende des Windradturms getroffen, mehrere Meter mitgeschleift und kommt dann zum Stehen.

Lesen Sie auch Wildwechsel bei Oldenburg Schwerer Unfall auf B202: Mercedesfahrer wollte Wild ausweichen

Im Transporter einer polnischen Firma saßen vier Personen. Der Konvoi steht und blockiert den Kurvenbereich rund um den Bahnhof. Die Polizei sperrt sämtliche Zufahrten zur Holsteiner Straße und der Bahnhofstraße. Ungläubig stehen die Beamten am Unfallort und erkundigen sich nach dem Zustand der vier Insassen aus dem Transporter. Aber alle vier konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, auch der Fahrer blieb unverletzt. Anhand der Unfallbilder grenzt dies schon einem Wunder, da die Fahrerseite stark beschädigt wurde.

Polizei fordert Gutachter und Spezialkräfte für Schwertransporte

Doch erstmal geht nichts mehr. Die örtlichen Beamten holen sich Hilfe von Spezialisten der Polizei, die auf Schwerlasttransporte geschult wurden. Nachdem dann an der Unfallstelle alle Papiere geprüft wurden und man sich auch ein Bild über die Ladung machen konnte, entscheiden sich die Beamten, dass nur ein Gutachter an die Unfallstelle kommen muss. Nach der Überprüfung der Ladungssicherung wurde dann versucht den verkeilten Transporter zu befreien. Der Schwerlasttransporter fuhr ein Stück vor und der Transporter war frei. Nach einer erneuten Überprüfung durch den Gutachter, war klar, dass die Fahrt weitergehen konnte.

Ein Absicherungsfahrzeug fuhr vorne weg, dahinter die beiden Schwerlasttransporte mit einem Windradturm und weitere Teile der Windkraftanlage plus zwei weitere Absicherungsfahrzeuge. Foto: Arne Jappe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Doch so einfach wieder losfahren durfte der Schwerlasttransport nicht. Laut der Polizei hatten die Beamten festgestellt, dass der Konvoi gar nicht alleine aus Christianstal losfahren durfte. In den Papieren hieß es laut den Beamten, dass der Schwerlasttransport nur mit einer Polizeibegleitung die Fahrt starten durfte. Die Polizei begleitete den Schwerlasttransport bis zum Rastplatz Damlos auf der Autobahn 1, wo dann die Weiterfahrt untersagt wurde. Welche Konsequenzen dies für die Spedition vom Schwerlasttransport haben wird, darüber machte die Polizei keine Angaben. Der Bereich rund um den Bahnhof in Oldenburg war für etwa fünf Stunden gesperrt.