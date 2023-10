Auf der B76 bei Röbel ist es am Mittwochmorgen um 7.42 Uhr zu einem Unfall mit zwei Pkw gekommen. Ein roter Kombi der Marke Volvo hatte an der Kreuzung Ahornstraße eine rote Ampel überfahren und war in einen silbergrauen Opel Corsa geprallt. Die B76 musste bis 9 Uhr voll gesperrt werden.

Beide Fahrer mussten laut Polizei ins Krankenhaus gebracht werden. Mit dem Rettungswagen ging es für einen nach Eutin, für den Anderen nach Neustadt. Die Polizei sicherte derweil die Unfallstelle. „Beim Eintreffen der Kollegen waren beide Fahrer schon mit dem Rettungswagen weggebracht worden“, berichtet Polizeisprecher Sönke Müller.

Abschleppwagen holt die Autos ab

Neben der Polizei aus Eutin und Süsel war auch die Freiwillige Feuerwehr aus Röbel mit zwei Fahrzeugen und sieben Personen im Einsatz. Sie sicherten die Unfallstelle: „Wir haben dann Flüssigkeiten abgestreut und auch schon Teile der Autos weggeräumt“, sagt Gemeindewehrführer Rolf Müller. Nach einer Stunde waren die Aufräumarbeiten abgeschlossen – ein Abschleppunternehmen hatte auch die beiden beschädigten Pkw abtransportiert.