Der Leichnam eines Mannes wurde am Mittwoch, 20. September, in Bad Schwartau nahe einer Brücke im Bereich Riesebusch/Eutiner Straße gefunden. Um wen es sich dabei handelt, ist noch unklar. Die Polizei hofft deswegen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Beschrieben wird der Mann als ca. 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank bis dünn. Außerdem entspreche er „südosteuropäischem Phänotypus“, habe eien Vollbart und dunkle bis schwarze schulterlange Haare in einem kurzen Zopf.

Der Tote trug einen Trainingsanzug von Adidas

Bekleidet war der Leichnam mit einem schwarzen Adidas-Trainingsanzug der Größe XL mit den typischen drei weißen Streifen an den Armen und Beinen und grau abgesetzten Schultern. Auf dem Oberschenkel der Hose ist ein Deutschland-Wappen aufgenäht. Dazu trug der Mann dunkle Schuhe der Marke Kalenji mit Klettverschluss in Größe 49. In der Kleidung fanden die Beamten ein Schlüsseletui mit insgesamt sieben Schlüsseln.

CSD-Aufkleber auf dem Fahrrad

Aufschlussreich erscheint der Polizei ein Fahrrad, das in unmittelbarer Nähe des Leichenfundorts abgestellt war und das dem Toten zugeordnet wird. Dabei handelt es sich nach Polizeiangaben um ein Herrenrad der Marke Pegasus Piazza in grau/schwarz mit der Rahmengröße 58. Besonders auffällig seien der Triathlon-Lenker und drei Aufkleber des „Lübecker CSD e.V.“.

Hinweise auf ein Fremdverschulden sieht die Polizei nicht. Wer Hinweise zur Person oder zu den Gegenständen geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei Bad Schwartau unter der Telefonnummer 0451/22075-57 oder per E-Mail an badschwartau.kpst@polizei.landsh.de melden.