Sie haben am 14. Mai die Wahl: Dann entscheiden Sie mit Ihrer Stimme über die Zusammensetzung der Eutiner Stadtvertretung für die nächsten fünf Jahre. Viele Großprojekte schiebt Eutin vor sich her, viele Beschlüsse dazu sind mit nur einer Stimme Mehrheit gefallen und könnten – je nach Wahlergebnis – mit geänderten Mehrheiten wieder gekippt werden. Eines der großen Themen im Wahlkampf ist der Neubau der Wilhelm-Wisser-Gemeinschaftsschule. Doch auch bezahlbarer Wohnraum oder aber der Leerstand in Eutins Zentrum beschäftigen viele. Was sagen Sie dazu? Machen Sie mit bei unserer anonymen Umfrage und klicken Sie auf die Antwort.

1) Neubau der Wisser-Schule

Der Neubau und der Standort für die Wisser-Schule sind seit Jahren Thema. Nun sollen Gutachten bis Jahresende klären, ob die Gemeinschaftsschule samt Sporthalle nicht auch an der Blauen Lehmkuhle neben der Grundschule gebaut werden könnte. Wofür würden Sie sich aussprechen?

2) Fokus der geplanten Projekte

Noch länger als die Gemeinschaftsschüler wartet die Feuerwehr in Eutin auf den Neubau eines Gerätehauses. Doch all die Projekte, die sich Eutin vorgenommen hat, wird die Stadt gar nicht auf einmal stemmen können, das sagen Stadtvertreter nicht nur in ihren Haushaltsreden. Worauf sollte Eutin in den nächsten fünf Jahren Ihrer Meinung nach den Fokus legen?

3) Wie soll mit Leerstand in der Stadt umgegangen werden?

Eutins Altstadt ist barrierefrei saniert, nun muss die Stadt „nur noch“ mit Leben gefüllt werden. Was fehlt Ihnen an Geschäftsangeboten und würden Sie sich für die Leerstandsimmobilien wünschen wie beispielsweise das Allwörden-Haus, den ehemaligen Sky-Markt oder LMK?

4) Wie gut gelingt der Klimaschutz in Eutin?

Klimaschutz ist Teil eines jeden Wahlprogramms und das nicht erst seit dieser Kommunalwahl. Wie gut gelingt Ihrer Meinung nach in Eutin der Klima- und Umweltschutz?

5) Wie soll die Stadt für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen?

Eutin fehlt es, wie vielen anderen Städten auch, an bezahlbarem Wohnraum. Worauf sollte die Politik achten, damit sich diese Situation künftig verbessert oder gar Abhilfe geschaffen wird?

6) Werden Sie im Mai zur Wahl gehen?

Und nun bitten wir noch um eine letzte persönliche Angabe zu Ihrem Alter und ob Sie sich für die Kommunalwahl im Mai interessieren:

Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Mit Ihren Wünschen werden wir auf die Stadtvertreter zugehen. Bei uns können Sie dann nachlesen, was diese geantwortet haben.