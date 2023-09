Umfrage bei „Nordlicht“ 2023 Ausbildungsmesse Eutin: Wissen Jugendliche schon, was sie später werden wollen? Von Melanie Thede | 13.09.2023, 17:02 Uhr Welcher Beruf passt zu mir? Bei der Ausbildungsmesse „Nordlicht“ in Eutin erhielten 1300 Schüler Einblick in rund 100 Berufe – und konnten dies abgleichen mit ihren Vorstellungen und Plänen. Foto: Arbeitsagentur Lübeck up-down up-down

Infos zu mehr als 100 Berufen gab es bei „Nordlicht“ 2023 in Eutin – viele Jugendliche stehn vor der Qual der Wahl. Was sie über ihre berufliche Zukunft denken – Einblick in eine Umfrage auf der Ausbildungsmesse.