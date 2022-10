Kaufmann Arne Ley wird den Eutiner Edeka-Markt am Berliner Platz in den kommenden fast drei Wochen modernisieren. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Umbauarbeiten beginnen am Samstag Eutiner Edeka-Markt von Arne Ley schließt für fast drei Wochen Von Michael Kuhr | 07.10.2022, 14:58 Uhr

Der einzige Supermarkt in der Eutiner Innenstadt, der Edeka-Markt von Arne Ley am Berliner Platz, schließt für fast drei Wochen seine Türen. Damit gibt es in der Innenstadt vorübergehend keinen Supermarkt mehr. Das wird vor allen Dingen für ältere Menschen schwierig.