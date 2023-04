An der Lübecker Bucht, wie hier in Scharbeutz, war die Auslastung über Ostern vergleichbar mit dem Vorjahr. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Tourismussaison 2023 Gelungener Start in Ostholstein, doch die Inflation bereitet Sorge Von Sebastian Kaiser | 22.04.2023, 13:58 Uhr

Trotz gutem Saisonstart über Ostern bleibt es spannend: Nach den Pandemiejahren sorgt die Inflation bei den Tourismusbetrieben in Ostholstein für neue Sorgen. Können sich die Menschen den Urlaub am Meer und in der Holsteinischen Schweiz noch leisten?