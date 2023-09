„Die Ausgangsbedingungen konnten kaum besser sein für die Stars-am-Strand Konzerte“, freute sich Joachim Nitz, Tourismusdirektor von Timmendorfer Strand und Niendorf, am Montag. „Ein Top-Programm, beste Wetterbedingungen, eine einzigarte Location und fröhlich-ausgelassene Gäste“ – nicht verwunderlich, dass die federführende Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH (TSNT) eine positive Bilanz von „Stars am Strand 2023“ zieht. Santiano, Wincent Weiss und Revolverheld lockten vom 8. bis 10. September insgesamt rund 16.000 Besucher in die Strandarena direkt an der Lübecker Bucht.

Bereits am ersten Konzerttag (8. September) zeigte sich die Musik-Arena komplett ausverkauft – 5500 Zuschauer wollten die Band Santiano sehen und die Show zu ihrem zehnjährigen Bestehen erleben.

Bei dem Auftakt-Konzert von Santiano bei „Stars am Strand" 2023 war die Musik-Arena am Timmendorfer Strand komplett ausverkauft. Foto: Stine Schöning/TSNT

Denn genau vor zehn Jahren erschien mit „Bis ans Ende der Welt“ das Debüt-Album der Band aus Flensburg und legte den Grundstein für ihre erfolgreiche Karriere. Seemanns-Lieder mit der typischen Mischung aus einem rockigen Sound gab es somit reichlich auch in der Musik-Arena am Strand zu hören. Bei bekannten Hits wie „Gott muss ein Seemann sein“, „Santiano“ und „Wenn die Kälte kommt“ gab es für viele Zuschauer kaum ein Halten; Pyro- und andere Spezialeffekte begeisterten die Besucher zusätzlich.

Wincent Weiss. gönnte sich bei „Stars am Strand" 2023 ein Bad in der Menge. Foto: Olaf Malzahn/TSNT

Charismatisch und sehr publikumsnah zeigte sich am darauffolgenden Tag Wincent Weiss. Für den gebürtigen Eutiner war der Abend quasi ein „echtes Heimspiel“. Erneut war die Musik-Arena ausverkauft und so war es für den Sänger einfach, sich von seinen Fans auf Händen durch die Menge tragen zu lassen. Weiss feierte mit dem Publikum bei Hits wie „Kaum erwarten“ oder „Spring“, zeigte sich aber auch sehr nachdenklich bei „Winter“ oder „Danke für nichts“, „wodurch die Fans an sehr persönlichen Gedanken Anteil nehmen konnten“, sagte Tourismuschef Nitz.

Den Abschluss von „Stars am Strand" 2023 bildete die Band Revolverheld. Foto: Olaf Malzahn/TSNT

Am letzten „Stars-am-Strand“-Abend (10. September) trat schließlich Revolverheld auf. Die Band hatte 2005 ihr erstes Album veröffentlicht und seitdem unzählige goldene Schallplatten erhalten, Hitparaden-Rekorde gefeiert und ausverkaufte Tourneen gespielt – in Timmendorfer Strand traten die Musiker das erste Mal auf und feierten zugleich ihr 20-jähriges Band-Bestehen. Vor nicht ganz ausverkauften Rängen präsentierten sie ihre Klassiker wie „Keine Liebeslieder“, „Immer noch fühlen“, „Liebe auf Distanz“ und „Licht an“. Revolverheld wurde schließlich nach bereits offiziellem Konzertende vom Publikum, die „Oh wie ist das schön“ skandierten, aus der Musik-Arena begleitet.

Pur und Silbermond bei „Stars am Strand“ 2024

Unterdessen ist bereits der Kartenverkauf für „Stars am Strand“ 2024 gestartet. Zwei der drei Künstler hatte die TSNT unlängst bekannt gegeben, die im kommenden Jahr in der Musik-Arena auftreten werden – am Samstag, 7. September, „Pur“, und am Sonntag, 8. September, Silbermond.

Und auch 2024 wird die Musik-Arena wieder am Strandabschnitt der Maritim-Seebrücke in Timmendorfer Strand aufgebaut werden, kündigte Nitz an. Tickets für „Stars am Strand“ 2024 können in den Tourist-Informationen in Timmendorfer Strand im Alten Rathaus (Tel. 04503/35770), in Niendorf in der Hafen-Information (Tel. 04503/7079370) und unter www.eventim.de erworben werden.