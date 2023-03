Mitmachangebote, aber auch reichlich Infos zu den Vierbeinern gibt es in Timmendorfer Strand beim „Dog‘s“-Hundefestival. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Timmendorfer Strand „Dog‘s“-Hundefestival im Strandpark und erster Verkaufsoffener Sonntag 2023 Von Alexander Steenbeck | 01.03.2023, 08:02 Uhr

Gleich zwei Aktionen werden in Timmendorfer Strand kombiniert: Ein Festival für Hundebesitzer und der erste Shopping-Sonntag 2023. Was an der Lübecker Bucht geboten wird.