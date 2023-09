Timmendorfer Strand Tödlicher Badeunfall: 89-Jährige stirbt beim Bad in der Ostsee Von emd/oha | 12.09.2023, 11:31 Uhr Am Strandabschnitt 24 ereignete sich Montagabend ein tödlicher Badeunfall. Foto: Constanze Emde up-down up-down

Schock am Timmendorfer Strand: Am Badezugang 24, an dem schon mehrere Unfälle in dieser Saison passierten, starb am Montagabend eine 89-Jährige beim Schwimmen. Was bislang bekannt ist.