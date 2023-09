Helfer suchen Mitglieder THW Plön feiert Samstag 70. Geburtstag mit einem Familienfest Von Constanze Emde | 08.09.2023, 17:36 Uhr Das Technische Hilfswerk aus Plön ist gut an Wasser und an Land unterwegs. Foto: THW Plön up-down up-down

Die Ehrenamtler des Technischen Hilfswerks in Plön feiern 70 Jahre Hilfe im Ortsverband im Katastrophenfall im In- und Ausland. Was sie alles können, zeigen sie beim Tag der offenen Tür. Was sie sich zum Geburtstag wünschen und was ihr größtes Problem ist.