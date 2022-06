Der Lido-Club soll für einen Neubau mit Wohnungen und Gewerbe weichen. Doch das Nachbarhaus steht unter Denkmalschutz und die Eigentümer pochen auf Abstand zu ihrem Gebäude. FOTO: Constanze Emde Lido-Club soll für Wohnungen weichen Eutin: Nachbar will kein neues Wohnhaus direkt an seinem Denkmal Von Constanze Emde | 08.06.2022, 12:05 Uhr

Wie viel Abstand darf ein Eigentümer zu seinem Haus vom Nachbarn verlangen, wenn er selbst keinen einhält? Thies Hahn will den Lido-Club abreißen für ein neues Wohn- und Geschäftshaus. Doch wie dicht er dieses an das denkmalgeschützte Gebäude von CDU-Vorsitzenden Manfred Meyer und seiner Mutter bauen will, missfällt ihnen.