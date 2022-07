Die Siegerin beim ORV-Reitturnier am Samstag in der Punkte-Springprüfung Klasse L, Tatjana Knies auf „Cassana 5“. FOTO: Rainer Triebwasser/hfr up-down up-down Reitturnier des ORV Malente-Eutin Tatjana Knies gewinnt auf „Cassana 5“ das Punkte-Springen in Eutin Von oha/mik | 16.07.2022, 19:47 Uhr

Ein prall gefülltes Programm wurde Freunden des Pferdesports am zweiten Tag des Reitturniers des Ostholsteinischen Reitervereins (ORV) Malente-Eutin auf dem Reitplatz am Meinsdorfer Weg geboten. Zehn Stunden Sport standen am Samstag für die Amateure mit vielen Ehrungen an.