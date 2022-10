Von des Landes höchster Stelle, dem Bungsberg, grüßen die Ostholsteiner Trachtenträger ihre Gäste zum “Tag der Tracht“ am Sonntag in Eutin Foto: oha up-down up-down „Tag der Trachten“ am Sonntag in Eutin Historische Trachten verschönern Sonntag das Stadtbild in Eutin Von Michael Kuhr | 14.10.2022, 08:49 Uhr

Die Mode von heute ist meist vergängliche Ware. Trachten hingegen überstehen schon Jahrhunderte. Zur Erinnerung an die Geschichte der Region wird am Sonntag, 16. Oktober, der „Tag der Trachten“ begangen. Etwa 30 Trachtenträger sind in der Stadt Eutin unterwegs und lassen sich betrachten.