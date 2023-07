Die Seenotrettungskreuzer „Arkona“ und „Theo Fischer“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) bei einer gemeinsamen Schauübung. Foto: Janosch Rother/hfr up-down up-down Viele Aktionen am 30. Juli 2023 DGzRS lädt zum „Tag der Seenotretter“ mit buntem Programm an die Ostsee Von oha/mik | 20.07.2023, 17:56 Uhr

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger lädt zum 25. Tag der Seenotretter ein. Der beliebte Aktionstag findet am 30. Juli an Nord- und Ostsee – hier in Fehmarn, Grömitz, Heiligenhafen, Laboe und Großenbrode statt