Für den Fahrdienst der Tafel beginnt der Tag in aller Früh. Markus beginnt mit der ersten Rundfahrt zum Einsammeln der Lebensmittelspenden um 7 Uhr. Foto: Sebastian Kaiser Reportage aus Ostholstein Tafel in Eutin: Wie das Essen für die Kunden in die Kiste kommt Von Sebastian Kaiser | 19.12.2022, 17:34 Uhr

Es ist eine gewaltige Aufgabe und sie wird immer schwerer: 1050 Kunden versorgt die Tafel in Eutin mittlerweile mit einer wichtigen Grundlage an Lebensmitteln. Wie das Essen in die Kiste kommt und wie viele helfende Hände nötig sind, um „unverkäufliches“ wieder gut aussehen zu lassen.