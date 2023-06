Die Ausstellung bietet Barock in besonderen Blickwinkeln: So kommen Szenen aus der US-Fernsehserie „Desperate Housewives“ als barock-getrimmter Wandteppich daher. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Schloss Eutin Ausstellung „Symptom Barock“: Moderne und klassische Kunst im Dialog Von Alexander Steenbeck | 09.06.2023, 09:08 Uhr

Zeitgenössische Kunst von vier Künstlerinnen trifft in der Beletage auf 400 Jahre alte barocke Porträts, Möbel und Geschichten. Was Besucher im Schloss Eutin erleben können – erste Einblicke in die Sonderausstellung 2023.