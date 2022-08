„Wir freuen uns über viele Frühaufsteher, die mit uns gemeinsam in einer schönen Kulisse die ersten Strahlen am Morgen über der Ostsee begrüßen und in einen ruhigen Sonntag starten“, so Auszubildende Lale Schoenberg aus der Veranstaltungsabteilung der TSNT GmbH.

FOTO: TSNT up-down up-down