Das Orkantief „Poly“ soll auch die Region zwischen Lübeck und Ostholstein treffen. Foto: Christoph Hardt via www.imago-images.de up-down up-down Sturmtief „Poly“ Orkanwarnung am Mittwoch auch für Ostholstein und Lübeck Von Alexander Steenbeck | 05.07.2023, 10:29 Uhr

Mit stürmischem Wind und Orkanböen soll das Sturmtief „Poly“ am Mittwoch über den Norden ziehen. Wie es in der Region aussieht und was Experten raten.