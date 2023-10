Dänemark legt vor Sturm an der Ostseeküste: Müssen Urlauber jetzt aus der Lübecker Bucht abreisen? Von Jan Melchior Bonacker | 20.10.2023, 14:42 Uhr Timmendorfer Strand ist ein Touristenmagnet – zumindest bei gutem Wetter. Wenn es stürmt, sieht die Lage doch etwas anders aus. Foto: www.imago-images.de up-down up-down

In Dänemark sollen Urlauber ihre Ferienhäuser wegen des Sturms an der Ostseeküste verlassen. Auch in Schleswig-Holstein wütet das Unwetter. Wie die Situation für Urlauber an der Lübecker Bucht aussieht.