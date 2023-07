Bei Bauarbeiten in der Dauerbaustelle in der Neversfelder Straße traf ein Bagger aus Versehen eine Mittelspannungsleitung und sorgte für Stromausfall bei rund 1300 Haushalten. Foto: IMAGO/Mario Ho¶sel up-down up-down Stromausfall in Malente und Bösdorf Bagger beschädigt Leitung mehr als 1300 Menschen ohne Strom Von Ostholsteiner Anzeiger | 04.07.2023, 14:37 Uhr

Plötzlich war es still: Bei der Dauerbaustelle in der Neversfelder Straße wurde eine Mittelspannungsleitung beschädigt, die für Stromausfall in Malente und Bösdorf sorgte. Mehr als 1300 SH-Netz-Kunden waren betroffen.