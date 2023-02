Die Störungsübersicht der SH-Netz zeigte viele Meldungen von Stromausfällen in Timmdorf und Malente. Foto: Claudia Resthöft up-down up-down Stromausfall in Ostholstein Warum 800 Haushalte in Malente und Timmdorf im Dunkeln saßen Von Claudia Resthöft | 15.02.2023, 13:03 Uhr

Plötzlich ging das Licht aus: Am Dienstagabend fiel in Timmdorf und Teilen von Malente der Strom aus. Woran das lag und weshalb der Stromausfall so lange dauerte, erklärt die SH Netz.