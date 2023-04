Das Ensemble von „Abbamania The Show“ wird erstmalig auf der Open-Air-Bühne auftreten und die musikalische Erfolgsgeschichte von Abba erzählen. Foto: Milan Schmalenbach up-down up-down Timmendorfer Strand Strand-Konzerte 2023: „Abbamania“ am Niendorfer Ostsee-Strand Von Alexander Steenbeck | 14.04.2023, 09:30 Uhr

Zum Abschluss der Strand-Konzert-Reihe ist in Niendorf „Abbamania The Show“ zu erleben. Was die Besucher erwartet und wo es Karten gibt.