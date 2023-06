190 Frauen und Männer arbeiten derzeit im Plöner Rathaus. Es gibt neun freie Stellen. Foto: oha up-down up-down Auswirkungen des Fachkräftemangels Stellen in Stadtverwaltungen Eutin und Plön Monate nicht besetzt Von Michael Kuhr | 30.06.2023, 06:00 Uhr

Es ist eines der Probleme der kommenden Jahre: der Fachkräftemangel. Überall fehlt es an qualifiziertem Fachpersonal. Die Gründe sind vielfältig. Shz.de hat sich bei Behörden in der Region umgehört – heute bei den Städten Eutin und Plön sowie dem Amt Großer Plöner See.